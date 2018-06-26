أمين الفتوى يحذر الفتيات من 5 أنواع من البنطلونات.. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ارتداء المرأة للبنطال ليس حرامًا، ولكنه جائز بخمسة شروط.



وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل لبس الفتاة للبنطلون حرام، حيث إنه يفصل بين الرجلين ؟»، أن لبس المرأة للبنطال جائز ليس فيه أي إشكال، المهم أن يكون واسعًا، منوهًا إلى ان هناك خمسة شروط تجيز للمرأة ارتداء البنطلون.



وأضاف أن أولها ألا يكون ضيقًا وثانيًا لا يكون مفصلًا للجسم وثالثًا ليس كاشفًا أو شفافًا ورابعًا كذلك لا يكون مقطعًا أي به قطع يُظهر بشرتها من تحته، وخامسًا أنه على المرأة أن ترتدي شيئًا فوقه يصل إلى الركبتين، أو تحتها قليلًا، للتفرقة بينها والرجال وكي لا يكون هناك تشبه بهم.

