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إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:34 م
إطلالات شبابية للملكة
إطلالات شبابية للملكة ايزابيث
آية التيجي
تظهر الملكة إليزابيث بإطلالات مبهجة، حيث إنها تفضل ارتداء الألوان المبهجة، والمليئة بالطاقة والحيوية، مما يجعلها ملفتة للنظر بشكل كبير.

وتفتقد الملكة دائما ارتداء الوان فاتحة، مثل: اللون الفوشيا والبرتقالي والأخضر والأزرق الفاتح، وتعتمد في جميع اطلالاتها على ارتداء القبعات التي تتناسب مع إطلالتها.

وتهتم في كل ظهور لها بالمظهر الجذاب والمتألق للغاية، ولا تهتم لعمرها فهي تختار إطلالات شبابية، ولا تعير اهتماما لما يقال عنها.

وإليكم صور أبرز اطلالات الملكة اليزابيث والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي..
إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور
إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور
إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور
إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور
إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور
إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور
إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور

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