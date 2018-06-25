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حسن المستكاوي يفضح المنظومة الكروية في مصر.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:30 م
إسلام الطوانسي
قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن المنظومة الكروية في مصر بها أمور خاطئة منذ فترة طويلة لم تظهر فقط في كأس العالم، ولكنها على مدار 30 سنة.

وأضاف المستكاوي، في مداخلته الهاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الناس لا يعلمون أن هناك فارقا بين البطولات الأفريقية وبين البطولات العالمية مثل كأس العالم، حتى الوصول لكأس العالم قصة أخرى.

ولفت المستكاوي إلى أنه قبل بداية كأس العالم قال إن الوصول لكأس العالم ليس الهدف لكن الهدف هو الإنجاز الذي يتحقق بعد الوصول إلى كأس العالم.

وأشار المستكاوي، إلى أن طريقة اللعب التي خاض بها المنتخب المصري كأس العالم، كانت دفاعية بحتة وبصورة مستمرة، موضحا أن المنتخبات التي تشارك في كأس العالم تدافع لكنها أيضا تهاجم، أما منتخب مصر لم يتمكن من الدفاع أو الهجوم.

وأكد المستكاوي أن لدينا مشكلة في تقييم الأداء، فدراسات تقييم الأداء مهمة جدا لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في المنتخب، وتحديد العناصر التي يحتاجها المنتخب والاعتماد عليها.

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