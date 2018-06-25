محافظ السويس يشدد على الجدية في تنفيذ الخطة الاستثمارية

وجه اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بأهمية البدء بجدية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2018/2019 والتي تبلغ 130 مليون جنيه لإقامة مشروعات في مجالات تدعيم الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات وحدات محلية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من نجاح تنفيذ الخطة السابقة بنسبة 100%.



وشدد "حامد"، علي رؤساء الأحياء سرعة تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها وعمل جدول زمني قابل للتنفيذ بالتنسيق مع المديرية المالية والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بمحافظة السويس.



وأشار المحافظ إلى أن إنجاز الأعمال بسرعة والاستفادة من المبالغ المعتمدة بالموازنة وتعطى فرصة للاستفادة بالمشروعات التى تقام لصالح الشعب وتعطي فرصة لاعتمادات إضافية لإقامة أي مشروعات جديدة.



واستمع "حامد" إلي تقرير عن الخطة السابقة (2017/2018 ) من مدير عام التخطيط والمتابعة حول نتائج الخطة الاستثمارية بالأحياء والقطاعات الإدارية، وكذا إلي عرض من مدير عام الميزانية حول بنود وأوجه صرف الميزانية بالمحافظة، مؤكدا أهمية عمل خطة للاستخدام الأفضل لبنود الميزانية خلال هذا العام وجدول زمني للصرف وعمل تحليل للميزانية السابقة لمعرفة نقاط القوة والتركيز عليها والاستفادة من السلبيات.



حضر اللقاء كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ومحمد حسبو مدير عام المالية وهشام جابر مدير عام الأدارة المالية والادارية بالمحافظة وغريب جودة مدير عام التخطيط والمتابعة ورؤساء الأحياء ومنى أبو المجد، مدير عام الميزانية ومديري الإدارات المعنية ورؤساء الأحياء.