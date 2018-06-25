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عمرو عبدالحميد: خيبة الأمل سيطرت على مشجعي مصر.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:31 م
الإعلامى عمرو عبد
الإعلامى عمرو عبد الحميد
البهى عمرو
قال الإعلامى عمرو عبد الحميد، إن لقاء السعودية اليوم كان عامرا بالمشجعين المصريين رغم الهزيمة فى اللقاءين الأول والثانى، وأن لقاء اليوم كان تحصيل حاصل للمنتخبين.

وأضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام" المذاع على قناة تن، أن خيبة الأمل سيطرت على المشجعين المصريين في مباراة السعودية بعد الشوط الأول.

وأشار إلى أن جميع الظروف كانت مهيئة للفوز بلقاء اليوم امام السعودية ولكن الأداء والنتيجة جعلت الحزن يسيطر على الجميع.

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