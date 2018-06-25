ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر عالمي للحوار بين الأديان

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:49 م
صدى البلد
أ.ش.أ
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الاثنين، بأن روسيا مستعدة لتنظيم مؤتمر دولي حول الحوار بين الأديان وبين الأعراق في عام 2022.

وقال فيرشينين - في مناقشة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "نحن نؤيد مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي بتنظيم مؤتمر عالمي مشترك مع الأمم المتحدة حول الحوار بين الأديان وبين الأعراق والذي يمكن أن يحضره رؤساء الدول والمشرعون وممثلو الأديان العالمية. ونحن على استعداد لاستضافة مثل هذا المؤتمر (في روسيا في 2022)".

وأشار فيرشينين - وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن روسيا اقترحت أيضًا مبادرة لعقد مؤتمر لدول الخليج بشأن الأمن الإقليمي.

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن "الهدف النهائي هو تشكيل هيكل أمني إقليمي شامل حقًا يشمل جميع دول هذا الجزء من العالم. وإن الخطوة الأولى نحو هذا الهدف يمكن أن تكون مؤتمرًا لجميع دول الخليج لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي".

ترشيحاتنا

شاهد..السعودية تطلق رصاصة الرحمة فى وجه مصر بالفوز 2-1 بكأس العالم

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة اسبانيا والمغرب اليوم بث مباشر

مفاجأة من العيار الثقيل: مرتضى منصور يوضح حقيقة سرقة عقود طارق حامد

رئيس الشيشان:لم استخدم صلاح لغرض سياسى وأسالوا مارادونا ورنالدوينيو

حسن المستكاوي يفضح المنظومة الكروية في مصر.. فيديو

مرتضي: الجون اللي دخل في الحضري أهبل ولو أنا مكانه مش هيحصل

شاهد.. حارس إيران يعتدي على زميله في مباراة البرتغال بكأس العالم

محمد فاضل يعلن استقالة جماعية للجنة الدراما

العدل يرشح هذا المدرب لتولى منتخب مصر

يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرتغال وايران بث مباشر | لايف

رقم سلبي جديد تحققه مصر عقب وداع كأس العالم

رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قناطر أسيوط الجديدة في عيون التشكيليين.. 30 فنانا يوثقون المشروع فى لوحات.. وإنشاء متحف يحكي عظمة الإنجاز الكبير.. صور

إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور

شاهد.. حارس إيران يعتدي على زميله في مباراة البرتغال بكأس العالم

ضد الشيخوخة.. 17 نوع طعام تحمى بشرتك من تقدم العمر

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

فيديو

وزير التعليم العالي يوضح أهمية الشراكة مع جامعة ليفربول البريطانية
يوسف النصيري يفاجئ العالم ويتقدم للمغرب على إسبانيا 1/2
فيديو.. بعثة مصر بألعاب البحر المتوسط تحصد 23 ميدالية حتى الآن
المستكاوي: هناك لاعبون منكسرون وآخرون غاضبون في المنتخب
المستكاوي: اتهام كوبر بالمجاملة تخفيف لحجم أخطائه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟