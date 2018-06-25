روسيا تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر عالمي للحوار بين الأديان

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الاثنين، بأن روسيا مستعدة لتنظيم مؤتمر دولي حول الحوار بين الأديان وبين الأعراق في عام 2022.



وقال فيرشينين - في مناقشة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "نحن نؤيد مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي بتنظيم مؤتمر عالمي مشترك مع الأمم المتحدة حول الحوار بين الأديان وبين الأعراق والذي يمكن أن يحضره رؤساء الدول والمشرعون وممثلو الأديان العالمية. ونحن على استعداد لاستضافة مثل هذا المؤتمر (في روسيا في 2022)".



وأشار فيرشينين - وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن روسيا اقترحت أيضًا مبادرة لعقد مؤتمر لدول الخليج بشأن الأمن الإقليمي.



وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال إن "الهدف النهائي هو تشكيل هيكل أمني إقليمي شامل حقًا يشمل جميع دول هذا الجزء من العالم. وإن الخطوة الأولى نحو هذا الهدف يمكن أن تكون مؤتمرًا لجميع دول الخليج لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي".