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أخبار البلد

مميش يوقع بروتوكول تعاون مع "آجيليتي العالمية" لجذب الاستثمار بقناة السويس

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:46 م
صدى البلد
حمادة خطاب
وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة آجيليتي العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة , للتعاون لإنشاء منطقة لوجستية لجذب الاستثمار بمنطقة قناة السويس ، وذلك بحضور طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي .

وقدم مميش على هامش التوقيع، الشكر للشركة التى تعد من أكبر الشركات اللوجستية فى العالم لثقتها فى التعاون مع هيئة قناة السويس , مشيرًا الى ان علم اللوجستيات مهم وضرورى لأى دولة متقدمة تسعى للتطور وتواكب العصر لتسهيل العمل وسهولة تنظيمه.

وأضاف , ان مصر تمتلك 6 موانئ ونحاول إعدادها بشكل ممتاز لنكون قادرين على المنافسة وجذب الاستثمار لأننا تأخرنا كثيرًا فى هذا المجال، ,موضحًا "ان ما حدث فى مصر خلال السنوات الاربع الماضية يعد تطورا كبيرا من حيث الطرق والأنفاق وقواعد البيانات الجيدة.

وناشد مميش العاملين بمنطقة بورسعيد والعين السخنة بتخفيف الإجراءات على المستثمرين لأن مصر ستقدم خلال الفترة القادمة المزيد من التطور والتقدم .

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