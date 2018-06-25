تفاصيل وفاة عبد الرحيم محمد متأثرا بهزيمة مصر أمام السعودية ..فيديو

قال الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمي الأهلي والترسانة السابق، إنه كان متواجدًا برفقة الكابتن عبد الرحيم محمد، لاعب نادي الزمالك السابق، في استوديو قناة النيل للرياضة؛ من أجل تحليل مباراة منتخب مصر والسعودية بكأس العالم.





وأضاف "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، "شاهدنا المباراة معًا وعقب المباراة بدأنا نستعد للعودة إلى الأستوديو التحليلي.. واشتكى الكابتن عبدالرحيم محمد من انخفاض درجة حرارة التكييف.. وطالب بالذهاب لدورة المياه لشعوره بالتعب".





وتابع: "لم يستطع الذهاب إلى الحمام وألقى نفسه على أريكة في الطريق لدورة المياه.. وحاولنا إفاقته واستعادة وعيه مرة أخرى، لكن النبض بدأ في التوقف ونقلناه إلى مستشفى الطوارئ بماسبيرو لكن كافة المحاولات فشلت".