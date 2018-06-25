المستكاوي: هناك لاعبون منكسرون وآخرون غاضبون في المنتخب

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن نصف فريق منتخب مصر لم يكن لديه الروح كي يلعب المباراة ضد السعودية والنصف الآخر لم يكن قادرًا على اللعب.





وأضاف "المستكاوي"، في مداخلته الهاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مباراة مصر ضد السعودية اليوم كشفت وجود مشكلة في فريق منتخب مصر، فهناك لاعبون منكسرون ولاعبون غاضبون.





وأشار إلى أن عصام الحضري يستثني اليوم من تقييم أداء المنتخب المصري في مباراة السعودية، وجميع الفريق يحصل على صفر في الأداء وصفر في الروح وصفر في القدرة على اللعب.