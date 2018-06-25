مرتضى منصور: طارق حامد سرق العقود الموقع عليها لنادي الزمالك.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، إن لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك كان يتقاضى من النادي 3 ملايين جنيه سنويا، موضحا أن عقده سوف ينتهي بعد 6 أشهر من الآن.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية « صدى البلد »، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسي »، أن بعد أزمة اللاعب عبد الله السعيد مع النادي الأهلي، وحصول نادي الزمالك علي إمضاء اللاعب حاولوا أن يتواصلوا مع الشناوي ولكن حصلنا على إمضائه بـ10 ملايين جنيه في العام.



وأشار مرتضي، إلى أنه حصل مؤخرا أيضا علي إمضاء طارق حامد مقابل 7 ملايين جنيه، ولكنه سرق النسخ التي مضى عليه، لافتا أن لديه عرضا من نادي الأهرام بـ2 مليون دولار.



وردد مرتضي: « تعالي ياطارق أدام مصر كلها وفي مؤتمر صحفي واقول أنت سرقت العقود اللي مضيت عليها ولا لأ .. ولو أنا كداب تعالي أدام جمهور الزمالك وقول كده ».