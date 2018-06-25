نائب يطالب بتفعيل دور المجالس المحلية الشعبية

قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن خبرته فى العمل بالمحليات وتدرجه فى العديد من المناصب المحلية، تجعله يتحفظ على وجود مجلس أمناء فى كل محافظة، لما يمثله من حساسية فى تشكيله، مشيرا إلى أنه عمل به فى وقت سابق في بعض المحافظات، لكنه أثبت فشله لنفس السبب سالف الذكر.



وأوضح "النويشي" فى تصريحات ل "صدى البلد" أن وجود المجالس المحلية الشعبية أقوى بكثير فى عملها من مجلس الأمناء، لما له من صلاحيات تعطيه حق مساءلة ومحاسبة المحافظ والإدارات المحلية بالمراكز، لا سيما وأن تشكيله سيكون عبر الإنتخابات.



ولفت عضو محلية البرلمان إلى أن المجلس التنفيذي فى المحافظات يقوم الآن بدور المجالس المحلية الشعبية، غير أن قانون المحليات الجديد من المقرر أن يعيد العمل بالأخير.



وأضاف النائب، بأن وزارة التنمية المحلية لها من الأهمية ما يحتم على المسؤولين بها العمل على قدم وساق، لما تمثله من ارتباط وثيق الصلة واحتكاك دائم بالمواطنين، منوها على ضرورة أن يكون هناك تغيير فى سياسات الوزارة، وضرورة وجود أفكار خارج الصندوق.



كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعا اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية الجديد، وأكد الأخير خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارة واللجنة، كما أشار إلى فكرة عمل مجلس أمناء فى كل محافظة، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة مشاركة القطاع الخاص واستغلال موارد المحافظات لدعمها.