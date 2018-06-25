المستكاوي: اتهام كوبر بالمجاملة تخفيف لحجم أخطائه .. فيديو

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لم يعد الفريق الوطني الإعداد الجيد، وكان أمامه فرصة لضم عناصر جديدة للمنتخب ولكنه أصر على الاستمرار بالعناصر التي لديه دون إتاحة الفرصة الحقيقية لعناصر أخرى.



وأضاف المستكاوي، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اتهام كوبر والجهاز الفني لمنتخب مصر بمجاملة بعض العناصر على حساب عناصر أحق بالانضمام للمنتخب هو أخف وطأة من اتهامه بسوء الإدارة وسوء التخطيط وسوء اختيار عناصر المنتخب.



وأشار إلى أن اختيار كوبر لمروان محسن هو أكبر دليل على خطئه في اختيار عناصر المنتخب، خاصة أن مروان محسن عائد من الإصابة التي استغرقت عاما كاملا في العلاج، إلى جانب أن طريقة اللعب التي اعتمدها كوبر في مباراة مصر ضد السعودية خاطئة.

