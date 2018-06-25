إيهاب الفولي: كوبر ودع المصريين بما يليق بمسيرته مع المنتخب

قال الناقد الرياضي إيهاب الفولي، إن الجميع فى مصر تعلق بالفوز المعنوي في لقاء السعودية وذلك بعد الهزيمة فى لقاء أوروجواي و روسيا، موضحا أن المدير الفنى لمنتخب مصر هيكتور كوبر ودع المصريين بما يليق بمسيرته مع المنتخب.



وأضاف الفولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على قناة تن، أن لقاء السعودية كانت الفرصة الأخيرة لإسعاد المشجعين المصريين، ولكن الأداء السلبي والدفاعى جعل المنتخب السعودى يتقدم على المصرى.



وأشار إلى أن طريقة كوبر دفاعية وليست هجومية، وأكد أن مشكلة الكابتن حسام غالى نجم النادى الأهلى السابق، مع الجهاز الفنى كانت بسبب طريقة اللعب الدفاعية.

