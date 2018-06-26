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اقتصاد

مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن.. 20 أغسطس

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:52 ص
قمح
قمح
رويترز
أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الحادي عشر إلى العشرين من أغسطس.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة غدا الثلاثاء. وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في اليوم نفسه، ويجب أن تكون الأسعار على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وفي مناقصتها السابقة في التاسع عشر من يونيو اشترت الهيئة 240 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من أغسطس.

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