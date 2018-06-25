مرتضى منصور: عبدالله السعيد هيلعب إزاي بعد ما أخد 200 مليون.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، إن هيكتور كوبر، أخطأ في اختيار اللاعبين المشاركين في المونديال، معلقا « اعتمد على مجموعة لاعبين وكستنا».



وتابع منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج « على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « عبدالله السعيد أخذ 40 مليونا من الزمالك، و60 مليونا ليعود للأهلي، و30 مليونا ليلعب في النادي الفنلندي، و50 مليونا من أهلى جدة» مضيفًا « مصدق إن واحد أخد 200 مليون جنيه ممكن يلعبلك».



وانتقد رئيس نادي الزمالك مشاركة لاعبي المنتخب في برنامج رامز جلال في رمضان قائلًا « هل كوبر سمح بظهور شخصيته بطريقة هزلية في برنامج رامز دون تقاضي مقابل».