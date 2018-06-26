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برلمان

نائب يوضح أهمية إنشاء اتحاد عربي لفض المنازعات الاقتصادية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:02 ص
النائب ياسر عمر شيبة
النائب ياسر عمر شيبة
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بإنشاء الاتحاد العربي للتحكيم فى فض المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أنه له الكثير من العوائد الإيجابية على الاستثمار فى العالم العربي كله.

وأشار "عمر شيبة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن نجاح هذا الاتحاد المحكم في النزاعات الاقتصادية والاستثمارية، يتوقف على مدى سمعته الطيبة ومدى نجاح فروعه التحكيمية، والتى تؤدى بثقة المستثمرين للجوء إليه.

وأوضح وكيل موازنة البرلمان أن وجود الاتحاد يوفر على المتنازعين مشقة اللجوء للتحكيم الدولي، والذي يماطل كثيرا لحين صدور حكم نهائي فى القضايا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المكاسب التى تعود على الاستثمار والاقتصاد العربي، بمجرد ثقة المستثمرين وطمأنتهم على المشروعات الاستثمارية التى يقومون بها.

كان سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، قد أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد، عن أن هناك توافقا عربيا غير مسبوق أدى لإنشاء الاتحاد، نتيجة للجهود المبذولة من ممثلي الدول المشاركة به، ومجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.

وحضر الجمعية العمومية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.

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