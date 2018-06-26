أجيليتي العالمية: قناة السويس منطقة واعدة للاستثمار

قال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، ان مصر تمتلك موقعا متميزا جاذبا للاستثمار، مشيرا إلى اعتزاز الشركة بشراكتها مع مصر، مضيفا ان أجيليتي تسعى دوما لتوفير فرص عمل للشباب المصرى وكذلك توفير كل سبل التعاون معهم.



وأضاف سلطان خلال توقيع برتكول تعاون بين هيئة قناة السويس وشركة آجيليتي العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس: اننا نشهد اليوم بداية إنشاء منطقة لوجستية من الطراز الأول يترسخ من خلالها عبقرية المكان لجذب الاستثمار مما يعود بالنفع العالم علينا جميعًا.



وقدَّم مميش على هامش التوقيع، الشكر للشركة التى تعد من أكبر الشركات اللوجستية فى العالم لثقتها فى التعاون مع هيئة قناة السويس، مشيرًا ان علم اللوجستيات مهم وضروري لاى دولة متقدمة تسعى للتطور وتواكب العصر لتسهيل العمل وسهولة تنظيمة .



واضاف رئيس هيئة قناة السويس ان مصر تمتلك 6 موانى يتم إعدادها بشكل ممتاز لنكون قادرين على المنافسة وجذب الإستثمار لافتا الى ان مصر تأخرت كثيرا فى هذا المجال، موضحًا ان ما حدث فى مصر خلال السنوات الاربع الماضية يعد تطور كبير من حيث الطرق والأنفاق وقواعد البيانات الجيالة .



وناشد مميش العاملين بمنطقة بورسعيد والعين السخنة بتخفيف الإجراءات على المستثمرين لأن مصر ستقدم خلال الفترة القادمة المزيد من التطور والتقدم .