70 دقيقة.. كريستيانو يهدر ركلة جزاء ويعطي الأمل لإيران.. فيديو

انتهت 70 دقيقة من عمر المباراة بتقدم منتخب البرتغال علي نظيره الإيراني فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب موردافيا أرينا فى الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية بمونديال روسيا.



وجاء الهدف بعد تسديدة قوية ورائعة من كواريسما بوجه القدم الخارجي تسكن على يمين حارس إيران إلى داخل الشباك فى الشوط الأول.



وبدأ الشوط الثاني بالاستحواذ من البرتغال علي مجرياته وتراجع منتخب إيران إلي صفوف الدفاع خوفا لاستقبال هدف ثاني يقضي علي آمالهم.



وفي الدقيقة 49 سقط رونالدو داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يشير باستئناف المباراة وطالب الدون من حكم المباراة الاستعانة بتقنية الفيديو وبالفعل واحتسب حكم المباراة ركله جزاء لصالح البرتغال، وأهدرها كريستيانو بعد أن سددها على يسار حارس إيران الذي تصدى للكرة بثبات.



ونظم منتخب إيران هجمة عنترية وسقط مهاجم المنتخب داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يشير بإستئناف المباراة.