مرتضى منصور: الأهرام عرض 2.5 مليون دولار لضم على جبر.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تقدم بشكوى رسمية في النيابة العامة ضد عبد الله السعيد لرفضه رد أموال الزمالك، لافتًا إلى أن نيابة الأموال العامة ستفتح تحقيقًا مع لاعب المنتخب الوطني يوم الأربعاء المقبل.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية « صدى البلد »، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسي »،: « عبدالله السعيد أخذ 40 مليون من الزمالك، و60 مليون ليعود الأهلي، و30 مليون للعب في النادي الفنلندي، و 50 مليون من أهلى جدة» مضيفًا « مصدق إن واحد أخد 200 مليون جنيه ممكن يلعبلك».



وأوضح مرتضى : أن هناك عرضا لللاعب على جبر بـ2.5 مليون دولار، للاعب في صفوف نادي الأهرام وسيتم الموافقة على بيعه هو أيضًا في حالة عدم تمسكه بالبقاء.