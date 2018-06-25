أرقام مرعبة للداهية الإسباني إيسكو بعد هدف اليوم بمرمى المغرب

عظم موقع "أوبتا" المتخصص في الأرقام والإحصائيات بكرة القدم، من الأرقام المرعبة للنجم الإسباني المتألق "ألاركون إيسكو" لاعب ريال مدريد، مع منتخب بلاده إسبانيا في الفترة الأخيرة بعد هدفه في منتخب المغرب ضمن مباريات كأس العالم روسيا 2018.



ووفقا للموقع الممتخصص، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن إيسكو بات يعد من أهم اللاعبين في مركز خط الوسط بالعالم، حيث شارك بـ12 هدفا مع منتخب إسبانيا في آخر 15 مباراة، وسجل 10 أهداف بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.



وأشار "أوبتا" إلى أن إيسكو الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لم يكتف عند ذلك، بل سجل منذ بداية عام 2017 مع منتخب بلاده 9 أهداف.



ويحتاج المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم إلى الفوز أمام نظيره المغربي بأي نتيجة، وذلك من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 من النسخة الجارية ببطولة كأس العالم.