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أخبار العالم

لحظة القبض على عصابات من تشاد في منطقة الهلال النفطي الليبية.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:57 م
معارك الهلال النفطي
معارك الهلال النفطي
شريف سيد
نشر موقع ليبيا الآن مقطع فيديو جديدا سجلته عناصر سرية في القوات المسلحة الليبية ضمن سرية الدبابات للقبض على عصابات من تشاد تقاتل في منطقة الهلال النفطي.

وقال الموقع في حسابه الرسمي على فيسبوك إن عناصر سرية من سرية الدبابات في القوات المسلحة الليبية، سجلت شريط فيديو لحظة القبض على العصابات التشادية أثناء تحرير الهلال النفطي.

كانت القوات المسلحة الليبية أعلنت تحرير منطقة الهلال النفطي من يد بعض المسلحين الذين حاولوا السيطرة على المنطقة الهامة استراتيجيا وذلك عقب إشعال النيران في حقول النفط هناك.

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