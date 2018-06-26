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ديني

أمين الفتوى: إعفاء اللحية واجبة عند جمهور الفقهاء.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:01 ص
تربية اللحية
تربية اللحية
أمل فوزي
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن تربية اللحية فرض وواجب لابد منها، وعلى هذا القول لا يعني إطلاق اللحية أن تكون طويلة جدًا جدًا.

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: « ما حكم تربية اللحية؟»، أن مجرد بروزها وظهورها حتى ولو واحد سم يدخل بذلك حال الإطلاق، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء من متأخروا الشافعية وكثير من الفقهاء المعاصرين، يرون أن إطلاق اللحية هو من قبيل السُنن وليس واجبًا.

وتابع: وعلى ذلك فلو أطلق الرجل لحيته، فجزاه الله تعالى خيرًا، ولا مشكلة مع تهذيبها، وإذا حلقها فلا وزر عليه.

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