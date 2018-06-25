منتخب مصر يصل القاهرة غدا عائدا من روسيا

أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه من المقرر أن يصل منتخب مصر لكرة القدم، ظهر غد الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا من روسيا عقب الخروج من كأس العالم على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية الناقل الرسمي للمنتخب.



وأوضحت المصادر، أنه سيتم إنهاء إجراءات وصول المنتخب عبر صالة 4 بالمطار، والمخصصة للطيران الخاص.



يذكر أن المنتخب الوطني خرج من الأدوار الأولى لكأس العالم، بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب الأوروجواي في المباراة الأولى، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب روسيا في المباراة الثانية له، ثم الخسارة في المباراة الثالثة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام منتخب السعودية.