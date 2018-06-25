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فن

رانيا يوسف تعلن طلاقها من رجل الأعمال طارق عزب

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:54 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق عزب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقالت رانيا يوسف عن طلاقها: "بكل حب وود واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي بعد زواج استمر ٦سنوات قدر الله وما شاء فعل".

ومن ناحية أخرى تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلمها السينمائي الجديد "عش الدبابير" بطولة مجدي كامل، وسارة سلامة، ونور فخري، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

وكان آخر فيلم قدمته رانيا يوسف للسينما عام 2015 مع عمرو سعد وحمل عنوان "ريجاتا" للمخرج محمد سامي.

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