يوسف النصيري يفاجئ العالم ويتقدم للمغرب على إسبانيا 1/2

عزز "يوسف النصيري" لاعب منتخب المغرب، من تقدم أسود الأطلسي، بعدما سجل الهدف الثاني في مرمى إسبانيا، من رأسية رائعة في الدقيقة 81 من أحداث المباراة، ليتقدم فريق المغرب بنتيجة 1/2، فى المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب كالينجراد، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم روسيا 2018 .



وافتتح التسجيل خالد بوطيب للمنتخب المغربي فى الدقيقة 14 من زمن المباراة بعد خطأ فادح من سيرجيو راموس لينفرد بوطيب بالحارس دي خيا ويسدد الكرة من تحت قدم الحارس ليعلن عن الهدف الأول لأسود الأطلسي، قبل أن يحرز هدف الماتدور الإسباني اللاعب ايسكو فى الدقيقة 19 من زمن المباراة.



وحصد المنتخب الإسباني 4 نقاط من فوز أمام إيران وتعادل أمام البرتغال، أما منتخب المغرب فتلقى هزيمتين متتاليتين أمام كلا من البرتغال وإيران.