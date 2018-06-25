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وزير التعليم العالي يوضح أهمية الشراكة مع جامعة ليفربول البريطانية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:54 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هاني حسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه تم التوصل إلى تعاون وشراكة متبادلة مع جامعات عالمية، تنشئ فروعا لها في مصر، وتم بذل مجهودات كبيرة من اجل استقدام فروع لجامعات أجنبية على أرض مصر.

وأضاف " عبدالغفار " في مداخلة هاتفية ببرنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي "، أنه تم التعاون مع جامعات عالمية مثل جامعة ليفربول الانجليزية، عن طريق توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين التعليم العالي، كدليل على ثقة العالم في منظومة التعليم بمصر والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وتابع: "مصر مركز جذب للوافدين من الدول العربية والأفريقية وكان لابد من أن نصل للعالمية "، مضيفا: "الشراكة مع الجامعات العالمية والبريطانية والأمريكية والألمانية تتمثل في اعتماد المناهج والشهادات المشتركة وتبادل أعضاء هيئة تدريس وتبادل طلاب، وصولا إلى إنشاء فروع لتلك الجامعات على أرض مصر".

وأكمل: "من المستهدف إنشاء فروع جامعات المملكة المتحدة وفي مقدمتها جامعة ليفربول".

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