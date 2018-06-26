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اقتصاد

المالية: 76.2 مليار جنيه حصيلة الإيرادات الأخرى في 8 أشهر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
انخفضت حصيلة الايرادات الاخرى للموازنة الى 76.2 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الجاري مقارنة بـ83.71 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بتراجع بلغ 7.51 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان حجم حصيلة عوائد الملكية بلغت 36.401 مليار جنيه في الـ8 شهور الأولي للموازنة العامة مقابل 55.231 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.

وسجلت حصيلة بيع السلع والخدمات نحو 20.142 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي ومقارنة بـ16.803 مليارا في نفس المدة من العام السابق له، فيما بلغت حصيلة تعويضات والغرامات نحو 291 مليون جنيه مقارنة بـ 1.45 مليار جنيه في الـ8شهور الأولي للعام المالي السابق.

وبلغت حصيلة التحويلات الاختيارية نحو 287 مليونا مقارنة بـ481 مليونا في الـ8 شهور الأولي للعام المالي الماضي.

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