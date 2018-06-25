ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:03 م
ازياء تناسب الاجسام
ازياء تناسب الاجسام الكيرفي
آية التيجي
إذا كنتي من أصحاب الأجسام الممتلئة، والكيرف فقد تصابين بالحيرة في المناسبات في اختيار الملابس المناسبة والتي تعطي شكلا مميزا وإطلالة جذابة في المناسبات.

ويمكن لبعض الإطلالات التي يمكن أن تتلائم مع أصحاب الأجسام الممتلئة أن تظهرها بمظهر جذاب، ويمكن ارتداء بعض الفساتين بتطريزات معينه أن تتناسب معها، ويمكن ارتداء بعض البنطلونات الواسعة التي تعطي شكلا مميزا للغاية.

ويجب اختيار الألوان التي تتناسب مع الأجسام الممتلئة، حيث ان ارتداء اللون الأسود، والرصاصي، والأبيض، والبيج، حيث أن هذه الألوان تعطي الجسم شكلا مميزا، وراقيا للغاية.

واليكم ابرز موديلات والتصميمات التي تتناسب مع الأجسام الممتلئة والكيرفي..
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور
أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

ترشيحاتنا

رئيس الإذاعة: وفاة عبد الرحيم محمد عقب تعرضه لأزمة صحية بماسبيرو

المستكاوي: مباراة السعودية ضد مصرغير طبيعية.. فيديو

حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

حسن المستكاوي يسخر من سوء أداء المنتخب المصري أمام السعودية

الأهرام يفجر مفاجأة مدوية عن التعاقد مع علي جبر وطارق حامد

محمد صلاح يعتذر لشعب مصر: معلش إحنا لسه صغيرين

تقنية الفيديو تحقق رقما قياسيا في احتساب ضربات جزاء بكأس العالم

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

طبيب: حذرت من خطورة المونديال على القلب

يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرتغال وايران بث مباشر | لايف

مفاجأة من العيار الثقيل: مرتضى منصور يوضح حقيقة سرقة عقود طارق حامد

أرقام مرعبة للداهية الإسباني إيسكو بعد هدف اليوم بمرمى المغرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

قناطر أسيوط الجديدة في عيون التشكيليين.. 30 فنانا يوثقون المشروع فى لوحات.. وإنشاء متحف يحكي عظمة الإنجاز الكبير.. صور

إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور

فيديو

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو
خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002
حماية المستهلك: نسعى لمنع استغلال الإجراءات الاقتصادية لتحقيق مصالح شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟