أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

إذا كنتي من أصحاب الأجسام الممتلئة، والكيرف فقد تصابين بالحيرة في المناسبات في اختيار الملابس المناسبة والتي تعطي شكلا مميزا وإطلالة جذابة في المناسبات.



ويمكن لبعض الإطلالات التي يمكن أن تتلائم مع أصحاب الأجسام الممتلئة أن تظهرها بمظهر جذاب، ويمكن ارتداء بعض الفساتين بتطريزات معينه أن تتناسب معها، ويمكن ارتداء بعض البنطلونات الواسعة التي تعطي شكلا مميزا للغاية.



ويجب اختيار الألوان التي تتناسب مع الأجسام الممتلئة، حيث ان ارتداء اللون الأسود، والرصاصي، والأبيض، والبيج، حيث أن هذه الألوان تعطي الجسم شكلا مميزا، وراقيا للغاية.



واليكم ابرز موديلات والتصميمات التي تتناسب مع الأجسام الممتلئة والكيرفي..