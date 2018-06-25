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أخبار البلد

رئيس الوطنية للإعلام ينعى عبد الرحيم محمد لاعب نادي الزمالك السابق

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:17 م
عبد الرحيم محمد لاعب
عبد الرحيم محمد لاعب نادي الزمالك السابق
أ ش أ
نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبد الرحيم محمد لاعب نادي الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

ووجه زين، الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، بعد أن توفى عبد الرحيم محمد بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو حيث كان ضيفا بقناة النيل للرياضة.

ودعا زين، الله عز وجل، أن يتغمد الرياضي الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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