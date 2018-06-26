حي المناخ ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة الاشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ في محافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكري حملات رفع الاشغالات والمخالفات وفتح الطرق لليوم الرابع علي التوالي، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



شملت الحملة شوارع المنيا وأسوان وبنى سويف وعدلى ونبيه، وتم خلالها رفع العديد من الاشغالات والمخالفات التى تعوق المرور بالشوارع، كما تم المرور بشارعى الحميدى والتجارى لمتابعة عدم غلق الشارع بالاشغالات مرة أخرى.



كما شملت الحملة المرور على الكافتريات بمنطقة قشلاق السواحل والنشار وشارع عاطف السادات ، وتم خلال الحملة رفع الاشغالات والمخالفات التى تقوم الكافتريات بوضعها مما يعوق حركة المرور بالشوارع، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



من جانبه أكد رئيس حى المناخ بأن الحملات مستمرة يوميا حتي القضاء علي هذه الظاهرة التي تؤرق الشارع البورسعيدي.