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أخبار البلد

وزير الزراعة يؤكد أهمية دور مركز "أكساد" في الوطن العربي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:15 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبوستيت
/أ ش أ/
أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي يلعبه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والجهود التي يبذلها من خلال المشروعات والأنشطة المنفذة في الوطن العربي، وخاصة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور رفيق صالح مدير عام مركز "أكساد"، والدكتور نصر العبيدي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز، والدكتور أيمن الحمصي مدير إدارة التخطيط والاقتصاد القومي بالمركز، بحضور الدكتور السيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وممثل "أكساد" في مصر، لبحث تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار أبو ستيت إلى أهمية أن تشمل الفترة المقبلة تكثيف التعاون المشترك بين وزارة الزراعة، والمركز في مختلف مجالات عمله في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تنمية الموارد الطبيعية في هذه المناطق واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يعزز الأمن الغذائي في مصر، خاصة والوطن العربي عامة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، البرامج والمشروعات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي بمصر، وخاصة في منطقة الساحل الشمالي ومشروع حصاد الأمطار بمحافظة مطروح، ومشروعات تأهيل الوديان، والآبار، فضلًا عن مشروعات مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة والحد من الكثبان الرملية.

وناقش الجانبان أيضًا برنامج اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمركز العربي للمناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والتي تستضيفها مصر على مدار يومين بحضور عدد من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

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