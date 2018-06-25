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كهف يبتلع فريق كرة قدم تايلاندي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:04 م
صدى البلد
محمد طاهر
تباشر السلطات التايلاندية عملية بحث مكثفة عن فريق كرة القدم الوطني للشباب، المفقود منذ السبت الماضي، بعد دخول مدرب الفريق رفقة 12 لاعبًا إلى كهف اشتهر كوجهة سياحية، حسبما أوردت "سي إن إن".

وبحسب حراس المحمية، من المتوقع أن يكون الفريق عالقًا في الكهف الواقع في محافظة "شيانج راي"، منذ أكثر من 48 ساعة.

ولم تكن حالة الطقس أو تضاريس المنطقة تعمل لصالح الجهات المسؤولة عن البحث؛ حيث شرح رئيس المكتب الإقليمي للمناطق المحمية، كامولتشاي كوتشا، أن "انخفاض معدل الأكسجين في الكهف المظلم والأمطار الغزيرة قد صعبت المهمة".

وحول مجريات الحادث، أشار كوتشا إلى أن "ارتفاع منسوب المياه الجوفية من الممكن أن يكون قد سد مخرج الكهف وحجز الفريق في الداخل"، مرجحًا أن "المجموعة ما زالت على قيد الحياة، ومن الممكن أنهم استطاعوا الاختباء في مكان جاف في الكهف الكبير".

ومن جهتها أرسلت البحرية الملكية التايلاندية 17 فردًا من القوات الخاصة لمساعدة الشرطة المحلية ومسؤولين في الحديقة بعملية البحث.

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