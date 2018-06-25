بشرى سارة لفاقدي الإبصار.. فيديو

عرض برنامج «الحياة احلى» المذاع على قناة الحياة، تقرير فيديو من داخل معهد بحوث أمراض العيون بالجيزة، وجاء في التقرير أن الفترة المقبلة تشهد افتتاح مشروع جديد وهو استخدام الخلايا الجذعية لعلاج عتامات القرنية باستخدام أحدث ما توصلت له التكنولوجيا الأوروبية.



وقالت الدكتورة مايسة محمد مديرة المعمل بالمعهد، إن الإمكانيات بالمعهد مجهزة على أعلى مستوى وذلك من خلال وزارة البحث العلمى، وأكدت أن المعهد يحتوى على أجهزة حديثة جدًا.



وفى نفس السياق قال الدكتور فايق غالب مدير معهد الخلايا الجذعية، إن معمل الخلايا الجذعية هو معمل مبنى على تقنية الغرف العقيمة، ومبنى على فكرة أن الهواء يتم توزيعه بطريقة معينة لتقنية الغرفة من الميكروبات.



وأكد الدكتور أحمد صبح طبيب بالمعهد، أن العيادة الخارجية تستقبل يوميًأ حوالى 150 مريضا، وذلك بخلاف الجزء الخاص بالأطفال الذي يستقبل 40 مريضا يوميا.

