صناع السينما والدراما يرفعون شعار "اللى تغلب به تلعب به".. الأجزاء الثانية للأعمال ظاهرة العام.. "أرض النفاق" و"ولاد رزق" الأشهر .. وأمير كرارة يستيقظ من الموت في كلبش 3.. وهنيدي يعود بفيلمه القديم

"صعيدى فى الجامعة الأمريكية" يعيد هنيدي إلى السينما

"كلبش 3" رهان جديد لأمير كرارة

وصناع أرض النفاق وولاد رزق يستغلون نجاح المسلسل

قرر عدد من صناع الدراما والسينما استغلال نجاح الأجزاء الأولى من الأعمال لتقديم أجزاء جديدة منها، وهو ما اعلن عنه عدد من منتجي الأفلام والمسلسلات التى يجرى التحضير لها ومنها الذى يتم تصويره حاليا.«صدى البلد» يرصد هذه الاعمال التى تقدم الجزء الثانى فى الفترة المقبلة سواء فى الدراما او السينما.أرض النفاق:أعلنت شركة العدل جروب نيتها فى تقديم جزء ثانى من مسلسل "ارض النفاق" الذى يقوم ببطولته محمد هنيدي وهنا شيحة والذى عرض الجزء الأول منه فى رمضان الماضى.ويأتي هذا القرار بناء على النجاح الذى حققه الجزء الأول فضلا عن ان العمل يحتمل كثيرا من المواقف الكوميدية ومناقشة كثير من القضايا الاجتماعية التي تواكب المجتمع.يذكر ان المسلسل مأخوذ عن رواية أدبية للأديب يوسف السباعى والتى تحمل نفس الاسم والتى تم تحويلها من قبل الى فيلم سينمائي قام ببطولته فؤاد المهندس وسميحة أيوب وشويكار.ولاد رزق:بينما استلم المخرج طارق العريان سيناريو الجزء الثاني من الفيلم السينمائي "ولاد رزق"، الذي عُرض منه الجزء الأول منذ سنوات قليلة، مُحققًا إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائية.وسلم المؤلف والسيناريست صلاح الجهيني النسخة للعريان من أجل قراءتها والوقوف علي التفاصيل النهائية للعمل الذي شارك في جزئه الأول كل من أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وسيد رجب.الأب الروحى :وبعد توقف تصوير خلال شهر رمضان أبطال الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى" يستكملون التصوير بعد 10 أيام فى شوارع القاهرة حيث انتهى مخرج العمل تامر حمزة من تصوير 80% من أحداث المسلسل ويتبقى حوالى 20% فقط يصورها فى شوارع المعادى ومصر الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وفى العين السخنة.يذكر أن الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى"، يدخل فى أسبوع عرضه الثالث، وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا خلال، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثانى محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرين، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج تامر حمزة.البيت الكبير :وأكد المخرج محمد النقلي أنه يعقد حاليا جلسات عمل مع أحمد صبحي مؤلف مسلسل البيت الكبير استعدادا لتقديم جزء ثان‏ و إن الجزء الثاني للمسلسل لا يزال فى مرحلة الكتابة‏ حيث سيكون أبطال الجزء الأول هم أنفسهم المشاركون فى الجزء الثانى ولكن ستنتهى مسيرة إحدى الشخصيات‏ على أن تنضم شخصيات جديدة لخلق محاور وأحداث فى العمل‏ مشيرا إلى أنه سيتم اختيار الفنانين الذين سيقدمون ببطولة هذه الأدوار بمجرد الانتهاء من الكتابة بشكل نهائى ويشارك في مسلسل البيت الكبير لوسي, أحمد بدير, سوسن بدر, منذر رياحنة, حجاج عبد العظيم, لقاء سويدان, وطارق صبري, ريم هلال, دنيا المصري, أحمد صيام, وإيمان أيوب.والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة وضم الجزء الأول60 حلقة ويرصد قضايا المرأة في الصعيد, فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة علي محافظات الوجه القبلى.صعيدى فى الجامعة الامريكية :بينما قرر الفنان محمد هنيدى تقديم جزء ثانى من فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" وقد اعلن عن هذا الامر عبر صفحته على توتير وشرع هنيدى فى تنفيذ هذا الامر بالاتفاق مع المؤلف والمخرج لتقديم الجزء الثانى عن الفيلم الذي يعود تاريخ عرضه لعام 1998."صعيدى فى الجامعة الامريكية" بطولة محمد هنيدى واحمد السقا وطارق لطفى وهانى رامزى وغادة عادل.كلبش 3 :وقال الفنان أمير كرارة بطل مسلسل كلبش الذي عرض فى شهر رمضان، إن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين والجمهور ينتظر الجزء الثالث، موضحا أنه تلقى اتصالا من أكثر من فنان كبير يؤكد نجاح المسلسل .وأضاف "كرارة"، خلال حواره ببرنامج بوضوح المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس أكدت له أن مسلسل كلبش أصبح مسلسل عالمى ويحتاج ان يصل إلى 8 أجزاء، وان شخصية سليم الانصارى تسعد الجماهير.وأشار إلى أن نجاح الجزء الثانى من المسلسل جعل الجميع ينتظر الجزء الثالث، مؤكدا أن فكرة الجزء الثالث جاهزة.