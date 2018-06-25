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فن

قريبا.. ياسر زايد ينتهي من تأسيس "زايد ميديا" بمدينة الإنتاج

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:54 م
صدى البلد
سعيد فراج
ينتهي المنتج الفنّي ياسر زايد، خلال الأيام القادمة من تنفيذ الخطوات النهائية لتأسيس مقر شركة "زايد ميديا"، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويعد ذلك أول مقر لشركة إنتاج بالمدينة يضم بلاتوه تصوير على أعلى التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ستوديو صوت بأحدث المواصفات العالمية.

وأشار "زايد"، إلى أنه لا ينوي إقامة قناة فضائية على المدى القريب رغم وجود جميع التجهيزات التي تسمح بذلك، حيث إن خطته تعتمد على الإنتاج الموسيقي وإنتاج برامج تلفزيونية فنّية ومسلسلات ست كوم، بالإضافة إلى المهرجانات الفنية ذات الطابع السياحي لدعم مصر. 

يذكر أنه تم اختيار الدكتور حسام جمعة مديرًا تنفيذيًا للموسيقى والصوتيات بشركة "زايد ميديا" للإنتاج والتي يرأسها المنتج الفني ياسر زايد.

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