نشطاء تويتر يدشنون هاشتاج رضا_عبدالعال بعد هزائم منتخب مصر

دشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان رضا_عبدالعال بعد هزيمة المنتخب المصري أمام منتخب السعودية، قام العديد من نشطاء تويتر بالتفاعل مع الهاشتاج.



وأكد المتابعون أن رضا عبد العال الأجدر على قيادة المنتخب في الوقت الحالي لأنه من تنبأ بهزيمة المنتخب في مبارياته بكأس العالم، حيث قام البعض بإعادة نشر عدة فيديوهات له في بعض اللقاءات الإعلامية قبل التأهل لنهائيات كأس العالم يؤكد أن فرص المنتخب المصري ضعيفة للغاية في الفوز.



وقال أحد رواد تويتر إن رضا هو القادر على قيادة المنتخب قي الوقت الحالي لأنه على علم بنقاط الضعف والقوة في كل لاعب، وعبر آخر عن استيائه من خطة كوبر في مباريات كأس العالم حيث قال "أفشل مدرب قاد المنتخب المصري".



