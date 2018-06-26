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محافظات

20 ألف جنيه غرامة عدم وضع صندوق للقمامة أمام المحلات بالعاصمة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:00 ص
المهندس عاطف عبد
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة علي رؤساء الاحياء بالتعامل بجدية تامة مع صناديق القمامة أمام المحال ومنع أصحابها من اغلاقها وإتاحتها لمرتادي المحال والمارة وتحرير محاضر بيئة للمخالفين وتوقيع غرامة مخالفة بيئية علي المخالفين والتي تقدر بـ 20 ألف جنيه طبقًا للقانون .

و أعلن المحافظ في تصريحات صحفية عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "الرصيف حق للمشاة" تهدف إلى رفع الاشغالات عن الأرصفة واستعادة حق المواطن فيها .

وأكد عبد الحميد أن هذه المبادرة ستكون دليلًا علي احترام المواطنين وتوضح حرص المحافظة علي حق المشاة في السير علي رصيف آمن وعدم اضطرارهم للنزول الي نهر الشارع مما يؤدي الي عرقلة المرور وكثير من الحوادث.

وطالب المحافظ رؤساء الاحياء بمراعاة تنفيذ منحدرات جانبية على مسافات متباعدة مراعاة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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