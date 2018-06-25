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رئيس حماية المستهلك: الجهاز يضمن حقوق المواطن.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:10 م
راضي عبد المعطي
راضي عبد المعطي
هاني حسين
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك المصري له حقوق على الدولة ومؤسساتها، يتم مراعاتها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي حقوقه، لافتا إلى أن الدولة أنشأت الجهاز ليضمن الحفاظ على حقوق المستهلك على مدار اليوم.

وأضاف " عبد المعطي " في حواره في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي "، أن المواطن له الحق في الحفاظ على صحته وسلامته من أي منتج قد يضر به، والمعرفة الكاملة عن السلع المعروضة، وله الحق في الشكوى حال تعرضه للضرر من اي سلعة، إضافة إلى الحق في رفع دعاوى قضائية.

وتابع قائلا:" نعمل على ضمان حصول المستهلك على حقوقه.. وهناك خدمة واتس آب بعنوان «المواطن رقيب» من أجل تلقي شكاوى المواطن فيما يخص السلع والمنتجات وأسعارها".

وأكمل:" العمل على تلقي شكاوى المواطنين مستمر على مدار اليوم".

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