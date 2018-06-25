خيرى رمضان: هيكتور كوبر هيجبلى شلل رباعى.. فيديو

انتقد الإعلامى خيرى رمضان الأرجنتينى هيكتور كوبر بسبب أداء المنتخب الوطنى وخسارته بهدفين مقابل هدف أمام السعودية، مضيفا:" ماحدث فى مباراة السعودية خيبة ونكسة كبيرة تعكس مدى تخبط الاتحاد المصرى لكرة القدم".



وأضاف "رمضان" خلال برنامجه "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:"هيكتور كوبر هيجبلى شلل بالطريقة الدفاعية اللى بيلعب بيها ليه كل الدفاع ده إحنا بنلاعب البرازيل دى السعودية ".



وأكمل:" إحنا والسعودية حصالة المجموعة خايفين على أيه كده كده طلعنا من كأس العالم، أيه الداعى إننا نلعب بالطريقة دى".





