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خيرى رمضان: هيكتور كوبر هيجبلى شلل رباعى.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:00 م
صدى البلد
حمزة شعيب
انتقد الإعلامى خيرى رمضان الأرجنتينى هيكتور كوبر بسبب أداء المنتخب الوطنى وخسارته بهدفين مقابل هدف أمام السعودية، مضيفا:" ماحدث فى مباراة السعودية خيبة ونكسة كبيرة تعكس مدى تخبط الاتحاد المصرى لكرة القدم".

وأضاف "رمضان" خلال برنامجه "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:"هيكتور كوبر هيجبلى شلل بالطريقة الدفاعية اللى بيلعب بيها ليه كل الدفاع ده إحنا بنلاعب البرازيل دى السعودية ".

وأكمل:" إحنا والسعودية حصالة المجموعة خايفين على أيه كده كده طلعنا من كأس العالم، أيه الداعى إننا نلعب بالطريقة دى".


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