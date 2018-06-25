تطوير منطقة سيور نقل الحقائب بالصالة الموسمية بالمطار.. صور

شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، عملية تطوير جزئي بمنطقة سيور نقل الحقائب، قبيل انطلاق موسم الحج، وذلك ضمن عمليات التطوير التي تشهدها صالات المطار خلال الفترة الحالية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب ومرتادي رحلات السفر عبر المطار.



قالت مصادر بمطار القاهرة، إن عملية تأهيل منطقة السيور وإعادة عمل الدهانات الخاصة بها بالصالة الموسمية، تأتي بناء على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وتحت إشراف مكي محمد عسكر، مدير الصالة الموسمية بالمطار، لتحسين الخدمة المقدمة للركاب والتي تعكس الوجهة الحضاري للبلاد.



كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تفقد مطار القاهرة الدولي، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في أولى جولاته الميدانية، منذ توليه حقبة الوزارة، والذي اطلع خلالها على الإجراءات الأمنية المطبقة والمتبعة في صالات المطار، فضلا عن مروره على الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، والذي وجه بسرعة رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة وسرعة تهيئة الأماكن المخصصة للإحرام بالشكل اللائق والحضاري.

