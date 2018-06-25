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حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:15 م
حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
محمد الصاحى
انتقد الناقد الرياضي الشهير حسن المستكاوي، اختيار اتحاد الكرة للعاصمة الشيشانية جروزني لإقامة المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، قائلا "عايز حد منهم يطلع يفهمنا ليه اختار مكان بعيد رغم ان مالناش فيه ولا مباراة".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي»، أن اتحاد الكرة في مصر هو السلطة الأعلى لإدارة الكرة المصرية، ولا يمكن لأحد من أعضاء الاتحاد أن يتحجج بأن يكون المدير الفني للمنتخب هو من اختار مدينة جروزني لإقامة المنتخب".

وأوضح المستكاوي، أنه لابد أن يتمتع اتحاد الكرة بالبعد السياسي بجانب الرؤية الرياضية، مشيرا إلى أنه من الأولى عدم اختيار مكان عليه جدل سياسي.

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