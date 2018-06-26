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رئيس مدينة أرمنت: استمرار الحملات على مواقف السيارات بعد التعريفة الجديدة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:01 ص
رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور
شمس يونس
أكد رئيس مركز ومدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور، على استمرار الحملات الميدانية للمرور على مواقف سيارات الأجرة على مستوى مدينة أرمنت، للتأكد من تفعيل التعريفة الجديدة ومتابعة مدى التزام السائقين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر.

وأوضح عاشور أنه تم تلقي بلاغ من إحدى السيدات ضد سائق سيارة أجرة مخالف طالب بأجرة أكثر من التعريفة داخل مدينة أرمنت، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد السائق والسيارة بالتنسيق مع مباحث المرور، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي سائقين مخالفين.

وأكد عاشور ، على أنه يتم المتابعة الدورية لتفقد انتظام العمل في محطات الوقود، وتفقد مستودعات اسطوانات البوتاجاز والتأكد من توزيع الأسطوانات بالسعر الرسمي الجديد، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد موزعي اسطوانات البوتاجاز يبيع بسعر أعلى من السعر المقرر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

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