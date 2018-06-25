كوميديا البؤساء يواصل عروضه لأسبوعين على ميامي

قال الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدى أن الفرقة تستكمل عرض "كوميديا البؤساء"بنجاح وإقبال جماهيرى كبير على مسرح ميامى بوسط البلد، حيث يمتد 15 ليلة أخرى.



يذكر أن العرض تم إفتتاحه فى أوائل مايو الماضى وعرض لموسمين ويعرض حاليا يوميا فى التاسعة مساء، العرض مأخوذ عن نص " البؤساء "للكاتب الفرنسى الشهير فكتور هوجو.



ويشارك في بطولة المسرحية، كلًا من: رنا سماحة ، محمود عزت ، رامى الطمبارى، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتى، محمود خالد، مريم البحراوى، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر ، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، ألحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى ، استعراضات رشا مجدى، أشعار أحمد حسن رؤول،مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازى تصوير فوتوغرافيا مارتن آدم ،تأليف وإخراج مروة رضوان.