البتيتى: مجلس أمناء المحافظات مرحلة انتقالية

قال المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف السابق إن تصريحات وزير التنمية المحلية بتشكيل مجلس أمناء بكل محافظة حتى انتخابات المحليات يعتبر مرحلة انتقالية حتى تتم الانتخابات المحلية.



وأضاف البتيتى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مجلس الأمناء الجديد سيكون غير ممتد فى فترته وسيعتبر مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من إعداد قانون المحليات الجديد وإجراء الانتخابات المحلية.



وأوضح البتيتى أنه من الممكن أن تكون هذه المجالس لرأى أو هدف معين أو لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات المحلية.



وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قال إن القيادة السياسية كلفت بأن يكون هناك مجلس أمناء في كل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم، متوقعًا أن يكون لهم تأثير قوي.