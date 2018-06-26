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محافظ القاهرة: ندرس تشكيل وحدة معاونة لرئيس الحي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:01 ص
المهندس عاطف عبد
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة إنه يتم حاليًا دراسة تشكيل وحدة معاونة لرئيس الحي الذي يعد المسؤول الأول عن تطبيق منظومة النظافة الجديدة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية إن تطبيق منظومة النظافة في 9 أحياء حتى الآن حقق نجاحًا ملموسًا ولكنه لم يصل بعد للهدف المرجو منه ويتم متابعته وتقييمه أولًا بأول للقضاء علي أي سلبيات أو قصور بالمنظومة بكل حي.

وأضاف المحافظ: أن عقود النظافة ثلاثية بين متعهد الجمع السكني وهيئة النظافة ورئيس الحي، مشيرًا إلى أن توقيع رئيس الحي علي العقد يمنحه سلطة على المتعهد إلى جانب مسئولية متابعة تنفيذ المنظومة.

وشدد عبد الحميد على مديرية الطرق بمنع إسناد مقاولات رصف لأي مقاول الا بعد عرض تصميم كامل لشكل الطريق علي رئيس الحي متضمنًا ما سيتم به من أعمال تشجير وإنارة واستطلاع رأي المرور بشأنه قبل البدء في أي أعمال مع التأكيد على اضافة بالوعات صرف الأمطار في حالة عدم وجودها.

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