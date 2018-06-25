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كأس العالم

إيسكو: المغرب كانت تستحق التأهل وتقنية الفار في صالح اللعبة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:46 م
إيسكو الاركون لاعب
إيسكو الاركون لاعب المنتخب الإسباني
/أ ش أ/
قال إيسكو الاركون لاعب المنتخب الإسباني، إن منتخب بلاده حقق الأهم وهو التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم 2018، رغم التعادل مع المغرب مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-2 في ختام دور المجموعات.

وقال إيسكو - في تصريحات عقب اللقاء - "كانت مباراة صعبة للغاية أمام المغرب.. الفريق المغربي قدم أداء رائعا اليوم، وكان يستحق التأهل للدور المقبل في المونديال".

وأضاف إيسكو، "حققنا الأهم وهو التأهل لدور الـ 16 على صدارة ترتيب المجموعة، وعلينا التفكير من الآن في المباراة القادمة أمام المنتخب الروسي، سيكون لقاء صعبا جدا، بعدما قدم الروس مستويات مميزة في دور المجموعات، ونجحوا في تسجيل أهداف غزيرة".

وعن تقنية حكم الفيديو "الفار"، أشار لاعب ريال مدريد إلى أنها تقنية مهمة للغاية، لمحاولة تقليل الأخطاء التحكيمية، ومساعدة الحكام في القرارات الصعبة، مؤكدا أنها في صالح كرة القدم.

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