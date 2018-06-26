سحر نصر تشارك بفعاليات مستقبل المبادلات بين مصر وفرنسا..اليوم

تشارك الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر "مستقبل المبادلات بين مصر وفرنسا" والذي ينظمه معهد العالم العربي في باريس، بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على حفر قناة السويس.



ويعرض المؤتمر فرص الاستثمار والأعمال في مصر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، والسفير الفرنسي بمصر ستيفان روماتيه، ودلفين جيني وزير الاقتصاد الفرنسي وعدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية بالبلدين.



وبحسب ما علمته "صدي البلد" من مصادر مطلعة، إنه من المقرر أن تلقي الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة في المؤتمر لعرض استراتيجية مصر لتهيئة بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار واستعراض تجربة مصر في منظومة الشباك الواحد وحزمة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات وقانون التأجير التمويلي وقانون هيئة سوق المال، بجانب مبادرات الوزارة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء مبادرات فكرتك شركتك وفلك.



وتعرض "نصر" خريطة مصر الاستثمارية على مستوى المدن المصرية والمحددة بالقطاعات الاقتصادية والفرص الواعدة وعملية إطلاق المناقصة العالمية للاستحواذ علي المناطق الاستثمارية بالمتحف المصري الكبير.



ويشهد المؤتمر عدة جلسات وطاولات مُستديرة التي تتركز محاورها على العديد من المواضيع الهامة في الشأن الاقتصادي المصري، منها: الرهانات والتحديات"، "التحدي العمراني، أي مستقبل للمدن المصرية؟"، "مصادر الطاقة المتجددة والشراكات الممكنة بين فرنسا ومصر"، "مصر الغد: التركيز على المشروعات المصرية الضخمة"، حيث يُشكّل المؤتمر منبرًا لكبار رؤساء الشركات، والمنشآت الاقتصادية الفرنسية والمصرية.



وتحظى فعاليات المؤتمر برعاية حكومية من الجانبين المصري والفرنسي، ومن مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالتعاون مع السفارتين الفرنسية في القاهرة، والمصرية في باريس، والتي تندرج في إطار الموسم المصري في معهد العالم العربي الذي يتمحور حول المعرض الضخم "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين"، وذلك احتفاءً بالذكرى الـ 150 لافتتاح قناة السويس التي تُصادف العام القادم 2019 حيث سيتم نقل المعرض إلى مصر.