إزالة 712 كشكا مخالفا من شوارع العاصمة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ضرورة إزالة الإشغالات حول الأسواق مرجعًا اعتماد انتظام العمل بالسوق على إزالتها حيث يقلل الباعة المتواجدين حول الأسواق من فرص البيع داخلها مما يدفع الجميع لترك السوق والبيع خارجه وما يتبع ذلك من تراكم الإشغالات والتأثير على حركة المرور.



كما أعلن محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أنه تم إزالة ما يقارب 65% من الأكشاك المخالفة بشوارع العاصمة حتى الآن حيث يبلغ إجمالي الأكشاك المخالفة 1084 كشكا تم ازالة 712 كشكا منها.



وأشار الى أن عدد الأكشاك المرخصة للملاك يبلغ 2072 كشكا إضافة إلي جانب 681 كشك مرخص للورثة من الدرجة الأولى.



وأضاف المحافظ خلال اجتماعه اليوم السبت مع رؤساء الأحياء، أن المحافظة أعدت دليل اجراءات جديد للأكشاك يحوي ضوابط منح التراخيص ويسمح بتوريث الترخيص للورثة من الدرجة الاولي في حالة إثبات أن الكشك هو المصدر الرئيس لإعالة الاسرة بشرط ان يقوم حامل الترخيص بإدارته بنفسه ويحظر عليه تأجيره للغير وإلا عرض نفسه إلى قرار سحب الترخيص منه وإزالة الكشك.