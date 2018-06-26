ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 712 كشكا مخالفا من شوارع العاصمة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:01 ص
المهندس عاطف عبد
المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ضرورة إزالة الإشغالات حول الأسواق مرجعًا اعتماد انتظام العمل بالسوق على إزالتها حيث يقلل الباعة المتواجدين حول الأسواق من فرص البيع داخلها مما يدفع الجميع لترك السوق والبيع خارجه وما يتبع ذلك من تراكم الإشغالات والتأثير على حركة المرور.

كما أعلن محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أنه تم إزالة ما يقارب 65% من الأكشاك المخالفة بشوارع العاصمة حتى الآن حيث يبلغ إجمالي الأكشاك المخالفة 1084 كشكا تم ازالة 712 كشكا منها.

وأشار الى أن عدد الأكشاك المرخصة للملاك يبلغ 2072 كشكا إضافة إلي جانب 681 كشك مرخص للورثة من الدرجة الأولى.

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه اليوم السبت مع رؤساء الأحياء، أن المحافظة أعدت دليل اجراءات جديد للأكشاك يحوي ضوابط منح التراخيص ويسمح بتوريث الترخيص للورثة من الدرجة الاولي في حالة إثبات أن الكشك هو المصدر الرئيس لإعالة الاسرة بشرط ان يقوم حامل الترخيص بإدارته بنفسه ويحظر عليه تأجيره للغير وإلا عرض نفسه إلى قرار سحب الترخيص منه وإزالة الكشك.

ترشيحاتنا

سميرة سعيد لمنتخب المغرب: كنتم فخرا لكل العرب

تلفزيون سوريا: قصف إسرائيلي لمطار دمشق

شوبير: الحضري سطر تاريخا ومحمد صلاح خلصنا من عقدة.. فيديو

حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

صلاح الحزين.. لوحة الهزيمة بريشة عصمت داوستاشى

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار مأساوية لجماهير الكرة المصرية

يافرحة ماتمت.. وفاة عروسة المنصورة بعد الفرح بساعتين

واشنطن بوست: تركيا على مشارف الانهيار بعد فوز أردوغان

الإفتاء تكشف عن عمل يبسط لك الرزق في الدنيا

إزالة 712 كشكا مخالفا من شوارع العاصمة

حيلة رائعة تخلصك من انسداد الأنف سريعا

أمين الفتوى يوضح كفارة سب الدين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو
رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟