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خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:14 م
منتخب ألمانيا 2002
منتخب ألمانيا 2002
إسلام الطوانسي
قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن منتخب ألمانيا عام 2002 خرجت من نهائي كأس العالم، وقتها أصيب الشعب الألماني بحالة حزن شديدة.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،أن ألمانيا وقتها وضعت خطة لتطوير المنظومة الكروية مدتها 10 سنوات اكتشفت فيها أن قواعد اللعبة في ألمانيا يشوبها عيوب.

وأوضح عبد العزيز، أن ألمانيا رفضت أن يتولى التدريب مدربين كبار في السن، وأنشأت مدرسة لتخريج مدربين شباب، وبعدها تغيرت الكرة الألمانية وتطورت بشكل كبير، وهذا ما نحتاج إليه.

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