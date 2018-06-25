حماية المستهلك: نسعى لمنع استغلال الإجراءات الاقتصادية لتحقيق مصالح شخصية

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل في إطار منظومة وفكر جديد تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال العمل وفقا لمنظومة غير تقليدية تستهدف صالح الدولة المصرية.



وأضاف " عبد المعطي " في حواره في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي " أنه في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية، تحتم علينا المحافظة على حقوق المواطن المستهلك من استغلال البعض لتلك الإجراءات لتحقيق مصلحته الشخصية سواء كان التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة".



وتابع جهاز حماية المستهلك تحرك على أرض الواقع في الشارع من أجل مراقبة الأسواق في كافة المحافظات ومراقبة مواقف المواصلات".



وأكمل: "تواجدنا في الشارع لتوجيه رسالة إلى الجميع بضرورة الالتزام بالقانون والالتزام بتعريفة الركوب التي حددتها الدولة".

