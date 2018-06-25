ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حماية المستهلك: نسعى لمنع استغلال الإجراءات الاقتصادية لتحقيق مصالح شخصية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:13 م
راضي عبد المعطي
راضي عبد المعطي
هاني حسين
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل في إطار منظومة وفكر جديد تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال العمل وفقا لمنظومة غير تقليدية تستهدف صالح الدولة المصرية.

وأضاف " عبد المعطي " في حواره في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي " أنه في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية، تحتم علينا المحافظة على حقوق المواطن المستهلك من استغلال البعض لتلك الإجراءات لتحقيق مصلحته الشخصية سواء كان التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة".

وتابع جهاز حماية المستهلك تحرك على أرض الواقع في الشارع من أجل مراقبة الأسواق في كافة المحافظات ومراقبة مواقف المواصلات".

وأكمل: "تواجدنا في الشارع لتوجيه رسالة إلى الجميع بضرورة الالتزام بالقانون والالتزام بتعريفة الركوب التي حددتها الدولة".

ترشيحاتنا

الأحد 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

صحيفة :رابيو يتمرد على سان جيرمان من أجل الانضمام لبرشلونة

تفاصيل وفاة عبد الرحيم محمد متأثرا بهزيمة مصر أمام السعودية ..فيديو

السعودية ضد مصر.. محمد صلاح يكشف سبب عدم الاحتفال بهدفه في الأخضر

مفاجأة من العيار الثقيل: مرتضى منصور يوضح حقيقة سرقة عقود طارق حامد

صحيفة بريطانية: طريقة احتفال صلاح عقب هدفه دليل على رغبته في الاعتزال

رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم

إبراهيم فايق يكشف أسباب عدم احتفال محمد صلاح بهدفه في السعودية

شاهد.. حارس إيران يعتدي على زميله في مباراة البرتغال بكأس العالم

يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرتغال وايران بث مباشر | لايف

حسن المستكاوي يسخر من سوء أداء المنتخب المصري أمام السعودية

محمد صلاح يعتذر لشعب مصر: معلش إحنا لسه صغيرين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

قناطر أسيوط الجديدة في عيون التشكيليين.. 30 فنانا يوثقون المشروع فى لوحات.. وإنشاء متحف يحكي عظمة الإنجاز الكبير.. صور

إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور

فيديو

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو
خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002
حماية المستهلك: نسعى لمنع استغلال الإجراءات الاقتصادية لتحقيق مصالح شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟